INEOS Grenadiers met verschillende kopmannen naar Ronde van het Baskenland

Ineos Grenadiers heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Ronde van het Baskenland, die maandag van start gaat. Het gaat om een zeer sterke selectie met daarin onder meer Geraint Thomas, Daniel Felipe Martínez en Adam Yates. Laatstgenoemde werd vorig jaar nog vierde.

Naast Thomas, Martínez en Yates staan ook Tao Geoghegan, Omar Fraile, Carlos Rodríguez en Ben Tulett aan de start van de Spaanse rittenkoers. Een zeer sterke selectie voor de Britse ploeg dus, het is afwachten wie ze naar voor zullen schuiven. Winnaar van de Tour de France Thomas is dat misschien, al toonde hij nog niet de beste vorm dit seizoen. Martínez daarentegen toonde met een plaats op het podium van zowel de Volta ao Algarve en op dat van Parijs-Nice dat hij goede benen heeft.

In de Volta ao Algarve stond de Colombiaan een plaats voor zijn Britse ploeggenoot, Yates. Die werd daarnaast nog tweede in de UAE Tour achter Tadej Pogacar. Op papier lijken Yates en Martínez dus de mannen die de ploeg zullen moeten doen winnen. Toch is het ook nog uitkijken naar thuisrijder Rodríguez, die toonde in Ronde van Valencia en de Ruta del Sol interessante dingen. De 21-jarige renner werd ook in beide rondjes vierde in het algemeen klassement.

Next week we're headed to the Basque Country! Bring on the climbs of #Itzulia 🙌 pic.twitter.com/SAFPOg4Y94 — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) April 1, 2022