INEOS Grenadiers met Van Baarle en Pidcock naar Ronde van Vlaanderen

Dylan van Baarle en Tom Pidcock zijn de meest in het oog springende namen, als we kijken naar de selectie van INEOS Grenadiers voor de Ronde van Vlaanderen. Van Baarle is, zeker na zijn zege in Dwars door Vlaanderen, een man om in de gaten te houden.

De 28-jarige Van Baarle boekte woensdag de grootste overwinning uit zijn carrière, door na een solo van goed vijftig kilometer als eerste over de streep te komen in Dwars door Vlaanderen. De hardrijder maakte eerder al indruk in de E3 Saxo Bank Classic (zevende) en Gent-Wevelgem. In die laatste koers finishte hij als achtste, na een sterke finale.

“Ik denk dat ik het afgelopen weekend heb laten zien dat ik goed in vorm was en dat die ereplaatsen van de afgelopen jaren niet zomaar uit de lucht zijn komen vallen. Dit is alleen maar een bevestiging dat ik op de goede weg ben”, reageerde Van Baarle, voor komende zondag ook een van de (schaduw)favorieten, na zijn overwinning in Waregem.

Michal Kwiatkowski

Van Baarle kan in de finale van Vlaanderens Mooiste wellicht rekenen op steun van Tom Pidcock. De jonge Brit begon spetterend aan zijn eerste voorjaar bij de grote jongens, maar is de laatste koersen wat minder op dreef. Owain Doull, Michał Gołaś, Ethan Hayter, Luke Rowe (in 2016 nog vijfde in de Ronde van Vlaanderen) en Leonardo Basso zijn er zondag ook bij.

De Britse formatie kan op zondag 4 april niet rekenen op Michal Kwiatkowski. De Pool brak een maand geleden een rib tijdens de Trofeo Laigueglia, maar reed ondanks zijn blessure Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo. Kwiatkowski besloot na de diagnose een rustperiode in te lassen en is er dit jaar niet bij in Vlaanderen.

Selectie INEOS Grenadiers voor Ronde van Vlaanderen (4 april)

Leonardo Basso

Owain Doull

Michał Gołaś

Ethan Hayter

Tom Pidcock

Luke Rowe

Dylan van Baarle