INEOS Grenadiers met Van Baarle en Kwiatkowski in Parijs-Roubaix

INEOS Grenadiers trekt met Dylan van Baarle, Michal Kwiatkowski en Gianni Moscon naar Parijs-Roubaix. Van Baarle zal na zijn zilveren medaille op het WK in Leuven willen profiteren van de hoogvorm. Kwiatkowski maakt op zijn 31ste zijn debuut in de ‘Hel van het Noorden’.

Van Baarle (29) maakte in 2014 in zijn eerste profjaar al zijn debuut in Parijs-Roubaix. Zeven jaar geleden werd hij als 64ste opgenomen in de daguitslag, maar in de daaropvolgende jaren deed hij het een stuk beter. Zo werd hij zestiende in de editie van 2016, twintigste in 2017, negentiende in 2018 en 21ste in de voorlopig laatste editie van 2019. Een echte uitschieter ontbreekt dus nog, maar Van Baarle lijkt nu wel in de vorm om een rol van betekenis te spelen.

Voor Kwiatkowski is het dus zijn eerste Parijs-Roubaix, Moscon stond al vier keer eerder aan het vertrek van de Helleklassieker. De Italiaan, die volgend jaar zal uitkomen voor Astana, werd in 2017 zelfs vijfde. Michał Gołaś, Owain Doull, Luke Rowe en Leonardo Basso vervolledigen de selectie van INEOS Grenadiers voor de Noord-Franse klassieker.

Geen Pidcock

Tom Pidcock maakt zoals verwacht geen deel uit van de selectie. De Brit nam eerder al de beslissing om te passen voor de klassieker, aangezien hij na het WK een rustperiode wil inlassen om zijn gehavende knie wat rust te gunnen. Met een zesde plaats in Leuven liet Pidcock zien dat het met de vorm nog wel snor zit, maar het heeft hem niet kunnen verleiden tot deelname aan Parijs-Roubaix.

Selectie INEOS Grenadiers voor Parijs-Roubaix (zondag 3 oktober)

Dylan van Baarle

Leonardo Basso

Owain Doull

Michał Gołaś

Michal Kwiatkowski

Gianni Moscon

Luke Rowe