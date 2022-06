INEOS Grenadiers met meerdere troeven naar Ronde van Zwitserland

INEOS Grenadiers verschijnt met een sterke ploeg aan de start van de Ronde van Zwitserland, die zondag in Küsnacht begint. Het team brengt onder andere Daniel Felipe Martínez, Adam Yates en Geraint Thomas aan het vertrek.

Martínez won dit seizoen al de Ronde van het Baskenland en het Colombiaans kampioenschap tijdrijden. Het wordt zijn eerste deelname aan de Ronde van Zwitserland en zijn eerste koers na Luik-Bastenaken-Luik, waar hij vierde eindigde. Ook Yates gaat voor het eerst op voor de Ronde van Zwitserland. De Brit was dit jaar onder meer tweede in de UAE Tour en vierde in Parijs-Nice.

Thomas maakt zich op voor zijn vierde deelname aan de etappekoers waar hij in 2015 als tweede eindigde in het klassement. Dit jaar was de Brit vierde in de openingstijdrit van de Ronde van het Baskenland en de proloog van de Ronde van Romandië. Verder maken Tom Pidcock, Dylan van Baarle, winnaar van Parijs-Roubaix, Omar Fraile en Luke Rowe deel uit van de selectie.