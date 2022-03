INEOS Grenadiers met meerdere opties aan de start van Parijs-Nice

INEOS Grenadiers reist met Adam Yates als kopman af naar Mantes-la-Ville, waar zondag de 80e editie van Parijs-Nice van start gaat. De ploeg is echter klaar voor verschillende scenario’s, want ook Daniel Felipe Martínez heeft een beschermde status.

Voor Yates wordt het zijn tweede wedstrijd van het seizoen. Afgelopen maand maakte hij namelijk al zijn competitiedebuut in de UAE Tour. Net als de voorbije jaren deed de 29-jarige Brit mee voor de topposities in het algemeen klassement en uiteindelijk werd hij op 22 seconden achterstand tweede achter de eindwinnaar, Tadej Pogačar. Hij heeft dus al laten zien dat het met de vorm en de conditie goed zit.

Ook Martínez reed dit seizoen al naar het podium in een etappekoers. De Colombiaan, die vorig jaar van grote waarde was voor Egan Bernal in de Giro d’Italia, was namelijk derde in de Volta ao Algarve achter een ongenaakbare Remco Evenepoel en Brandon McNulty. In de aanloop naar de Zuid-Portugese vijfdaagse ronde, had Martínez al de Colombiaanse nationale titel in het tijdrijden heroverd.

Verder maakt ook Dylan van Baarle deel uit van de ploeg. De Nederlander begon het seizoen met een tiende plek in het eindklassement van de Algarve en was begin deze maand 27e in de Trofeo Laigueglia. Ethan Hayter is een kanshebber in meerdere etappes. De Brit trapte het seizoen af in de Tour de La Provence, waar hij tweede werd in de proloog. In de Volta ao Algarve greep hij net naast het eindpodium en was hij vierde.

Andrey Amador, Omar Fraile en Luke Rowe zijn de andere namen in de selectie en moeten hun kopmannen zo goed mogelijk uit de wind houden.

Voorbeschouwing: Parijs-Nice 2022

Selectie INEOS Grenadiers voor Parijs-Nice (6-13 maart)

Andrey Amador

Dylan van Baarle

Omar Fraile

Ethan Hayter

Daniel Felipe Martínez

Luke Rowe

Adam Yates