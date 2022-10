INEOS Grenadiers met meerdere kopmannen naar Ronde van Lombardije

INEOS Grenadiers zal zaterdag meerdere ijzers in het vuur hebben in de Ronde van Lombardije. Zo komen onder meer Daniel Felipe Mártinez, Carlos Rodríguez en Adam Yates aan de start van de Italiaanse eendagskoers. Rodríguez debuteert in de Ronde van Lombardije.

Naast die drie tenoren zullen ook Tao Geoghegan Hart, Pavel Sivakov, Ben Tulett en Laurens De Plus de Ronde van Lombardije betwisten. De jonge Spanjaard Rodríguez is de enige van de selectie die de Italiaanse klassieker nog nooit heeft gereden. De 21-jarige klimmer toonde zich dit seizoen wel al in het eendagswerk door onder meer Spaans kampioen te worden en vijfde te eindigen in de Clásica San Sebastián.

Yates werd vorig jaar nog derde in het laatste monument van het jaar. De Britse coureur kon niet mee met latere winnaar Tadej Pogacar en Fausto Masnada, maar won daarachter wel de sprint van de achtervolgende groep. Yates is dit seizoen overigens bezig aan een sterk najaar, met eindwinst van de Deutschland Tour, tweemaal top-10 in de Canadese klassiekers en een zesde plaats in Tre Valli Varesine.

Selectie INEOS Grenadiers voor Ronde van Lombardije (8 oktober)

Adam Yates

Tao Geoghegan Hart

Ben Tulett

Pavel Sivakov

Daniel Felipe Mártinez

Carlos Rodríguez

Laurens De Plus