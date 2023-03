INEOS Grenadiers met meerdere kleppers in Tirreno-Adriatico

INEOS Grenadiers zit niet om toppers verlegen in de komende Tirreno-Adriatico. De Britse formatie rekent in de Italiaanse meerdaagse op Strade Bianche-winnaar Tom Pidcock, Filippo Ganna en Tao Geoghegan Hart. Ook Nederlander Thymen Arensman is van de partij.

Ganna zal vooral met de openingstijdrit van en naar Lido di Camaiore in zijn hoofd zitten, al rijdt de oersterke Italiaan dit jaar ook opvallend goede klassementen. In de Vuelta a San Juan en de Volta ao Algarve was hij al knap tweede, maar een goed klassement rijden in Tirreno-Adriatico is wel een nog grotere uitdaging. Nu heeft INEOS Grenadiers met Arensman, Hart en Pidcock al drie potentiële klassementsmannen in de gelederen.

De jonge Nederlander moet met zijn kwaliteiten ver kunnen komen, al kwam hij in de Volta ao Algarve nog wel duidelijk te kort. Hart liet zich dit jaar al wel zien als klassementsrenner: de winnaar van de Giro d’Italia 2020 was al derde in de Ronde van Valencia en zesde in de Ruta del Sol. In de eerste rittenkoers won hij bovendien een etappe.

En toch kijken we vooral uit naar de prestatie van Tom Pidcock, al helemaal na zijn indrukwekkende zege in Strade Bianche. De Brit gaf onlangs aan dat hij zich in Tirreno-Adriatico eens wil testen als klassementsrenner. Het parcours moet hem, met twee pittige heuvelritten en een niet al te zware bergrit, goed liggen.

Geen Thomas in definitieve selectie

De selectie bestaat verder nog uit de beloftevolle Amerikaan Magnus Sheffield, de ervaren Michał Kwiatkowski (oud-winnaar van Tirreno-Adriatico) en de Belgische klimmer Laurens De Plus. Geraint Thomas stond op de voorlopige deelnemerslijst van Tirreno-Adriatico, maar zal toch niet van start gaan.