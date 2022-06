INEOS Grenadiers met Hart, Ganna en Hayter in Critérium du Dauphiné

INEOS Grenadiers heeft haar selectie voor het aankomende Critérium du Dauphiné (5-12 juni) gepresenteerd. De Britse formatie heeft met Tao Geoghegan Hart, Filippo Ganna en Ethan Hayter meerdere kopmannen opgesteld.

Hart krijgt in de bergen steun van Laurens De Plus, Eddie Dunbar en ervaren krachten Andrey Amador en Michal Kwiatkowski. Wereldkampioen tijdrijden Ganna krijgt op de vierde dag een chrono van bijna 32 kilometer voorgeschoteld. Hayter zal worden uitgespeeld in de etappes die eindigen in een massasprint of een spurt met een uitgedund peloton.

Vorig jaar heerste INEOS Grenadiers in het Critérium du Dauphiné, met de eindzege van Richie Porte en Geraint Thomas die op de derde plaats eindigde. De Welshman wist de Franse rittenkoers, een belangrijke wedstrijd in aanloop naar de Tour de France, zelf in 2018 te winnen.