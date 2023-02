INEOS Grenadiers met Arensman, Ganna en Pidcock in Volta ao Algarve

INEOS Grenadiers heeft de selectie bekendgemaakt voor de Volta ao Algarve. De Britse formatie staat met een sterke ploeg aan de start in Portugal. Onder anderen Thymen Arensman, Filippo Ganna en Tom Pidcock zijn van de partij. Laatstgenoemde maakt zijn seizoensdebuut op de weg.

Arensman heeft de Ronde van Valencia al in de benen. In die wedstrijd reed de jonge Nederlander vooral in dienst, maar hij behaalde wel een tweede plaats in de slotrit. Filippo Ganna kwam dan weer in actie in de Vuelta a San Juan, waar hij ondanks het ontbreken van een tijdrit knap tweede werd in het eindklassement. In de koninginnenrit naar de Alto Colorado hoefde de Italiaan enkel de uiteindelijke klassementswinnaar Miguel Ángel López voor te laten.

Lees meer: Voorbeschouwing: Volta ao Algarve 2023 – Een Nederlandse topfavoriet?

Naast Arensman, Ganna en Pidcock, stelt INEOS Grenadiers ook nog Jonathan Castroviejo, Laurens De Plus, Michał Kwiatkowski en Daniel Felipe Martínez op in de Volta ao Algarve. De wedstrijd begint woensdag met een relatief eenvoudig etappe en eindigt zondag met een ruim 24 kilometer lange tijdrit. Vrijdag en zaterdag staan de lastigste ritten op het programma.