donderdag 28 december 2023 om 11:38

INEOS Grenadiers kondigt komst Deens talent Theodor Storm aan

Het werd onlangs al geopperd in de media, maar nu is het ook definitief: Theodor Storm (18) zal in 2024 al uitkomen voor de Britse sterrenformatie INEOS Grenadiers. Dit is een opvallende ontwikkeling, aangezien de talentvolle Deen aan het einde van de zomer nog werd gepresenteerd als renner van de Deense continentale ploeg ColoQuick.

Storm stond al langer op de radar van INEOS Grenadiers. Afgelopen zomer werd al gefluisterd dat de jonge renner vanaf 2025 deel zou uitmaken van de formatie van onder meer Egan Bernal, Geraint Thomas, Laurens De Plus en Thymen Arensman. De Britse sterrenformatie pakt echter door en haalt de Deen al een jaar eerder binnen.

De verwachting was dat Storm eerst op continentaal niveau een jaar ervaring zou opdoen, voordat een mogelijke overstap naar het hoogste wielerniveau zou plaatsvinden. INEOS Grenadiers heeft echter andere plannen en gooit Storm in 2024 dus al meteen voor de sportieve leeuwen. Storm slaat de beloftencategorie over en volgt hiermee het spoor van onder meer Remco Evenepoel, Quinn Simmons en zijn aanstaande nieuwe ploeggenoot Carlos Rodríguez.

Theodor Storm maakte het afgelopen seizoen indruk in de juniorencategorie. Hij zegevierde in de EPZ Omloop van Borsele en won tevens een rit in de hoog aangeschreven Grand Prix Rüebliland. Ook was hij derde in de U-19 editie van Parijs-Roubaix. Hij maakte daarnaast indruk toen hij tijdens het WK een belangrijke rol speelde als helper, in dienst van de latere winnaar Albert Philipsen. Storm eindigde zelf nog als vijfde.

Perfect match

Storm, die zichzelf omschrijft als een puncheur, spreekt in een persbericht vol lof over zijn nieuwe werkgever. “Dit is voor mij de perfecte ploeg en match. Door deze stap kan ik me ook concentreren op de komende Olympische Spelen met het Deense nationale team. Ik kan niet wachten om alle renners en stafleden te leren kennen en aan het harde werk te beginnen. Ik weet dat de ploeg enorme ambities heeft voor de toekomst en ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen.”

John Allert, de CEO van de ploeg, is ook zeer enthousiast. “Theodor is een renner met een enorm potentieel. Hij is een geweldige versterking voor onze al indrukwekkende pool aan talenten. Er is een trend onder jonge renners om al meteen over te stappen naar de WorldTour, maar we zijn ons bewust dat deze atleten ook nood hebben aan de juiste ondersteuning, om zo optimaal te kunnen presteren. Theodor kan bij ons beschikken over alle benodigde middelen.”