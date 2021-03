INEOS Grenadiers komt met statement na uitspraak in zaak-Freeman

INEOS Grenadiers is met een statement naar buiten gekomen met betrekking tot de zaak-Freeman. Richard Freeman, de voormalige ploegarts van Team Sky en British Cycling, werd afgelopen vrijdag schuldig bevonden aan het bestellen van doping (testosteron) met het doel om renners te behandelen.

“Geen bewijs dat een renner iets verkeerds heeft gedaan”

INEOS Grenadiers (eerder Team Sky) heeft dopinggebruik in de ploeg altijd ontkend en doet dit opnieuw in een verklaring. “De ploeg gelooft niet dat een van onze renners ooit testosteronpleisters of een ander verboden middel heeft gebruikt. Er is tot nu toe geen bewijs geleverd dat dit ooit gebeurd is of dat een renner iets verkeerds heeft gedaan.”

“Het is wel heel duidelijk dat Richard Freeman verkeerd heeft gehandeld en niet aan de ethische standaarden van een arts heeft voldaan. We zullen blijven samenwerken met het Britse antidopingagentschap UKAD, zoals we dat ook hebben gedaan tijdens het proces. Verder geven we geen commentaar”, zo laat de Britse formatie weten.

De zaak

Freeman stond de afgelopen jaren terecht voor het Britse medische tribunaal MTSP vanwege een pakketje met dertig zakjes Testogel, een smeerbare gel die testosteron bevat. Het was gericht aan dokter Freeman. Volgens de arts had hij het besteld voor een van de coaches, Shane Sutton, die volgens Freeman last zou hebben van erectieproblemen. Sutton zelf ontkende in alle toonaarden en ook het medisch tribunaal in Manchester ging niet mee in het verhaal van Freeman. “Het tribunaal acht bewezen dat u, Dr. Freeman, de order heeft geplaatst en heeft ontvangen, wetende of geloofde dat deze aan een atleet zou worden toegediend om de atletische prestaties te verbeteren. Het motief voor uw actie was om de boel te verdoezelen”, zo oordeelde de rechter. Freeman, die eerder al schuld bekende aan 18 van de 22 aanklachten, hangt een schorsing van vier jaar boven het hoofd en het verlies van zijn medische licentie. Ook lopen er nog twee aanklachten van het Britse antidopingagentschap UKAD. De hoorzitting gaat op 17 maart verder.