INEOS Grenadiers en Movistar botsen na zevende Touretappe

Renners van INEOS Grenadiers en Movistar hadden het na afloop van de zevende etappe van de Tour de France met elkaar aan de stok. Op videobeelden na de finish is te zien hoe Enric Mas en Alejandro Valverde in discussie gaan met Michał Kwiatkowski.

Even daarvoor was een veelbewogen finale tot een einde gekomen. Richard Carapaz, kopman van INEOS Grenadiers, viel aan op de Signal d’Uchon met de bedoeling om tijd terug te pakken op zijn concurrenten. De Ecuadoraan pakte een gaatje van dertig seconden, maar werd net voor de finish ingelopen door het peloton nadat zijn oude ploeg Movistar was gaan achtervolgen. Om de belangen van Enric Mas te beschermen, was de lezing van de Spaanse ploeg.

Blijkbaar waren de spanningen hoog opgelopen en de renners van INEOS Grenadiers en Movistar waren het zichtbaar niet eens met de gang van zaken, bleek uit beelden die de Spaanse journalist Diego Ayús op social media deelde. Volgens het Spaanse Eurosport had INEOS de achtervolging van Movistar op Carapaz tegengewerkt, waarbij in een van de laatste bochten enkele renners van de Spaanse ploeg bijna tegen de grond waren gegaan – tot woede van Mas.

Valverde cruza la línea hablando con Kwiatkowski y a continuación Enric Mas se acerca encendido a por él. #TDF2021 pic.twitter.com/3uwrdUxSJ9 — Diego Ayús (@soydiegoayus) July 2, 2021