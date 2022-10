INEOS Grenadiers bevestigt vertrek ploegleider Servais Knaven

INEOS Grenadiers heeft via social media laten weten dat Servais Knaven vertrekt als ploegleider bij de Britse formatie. De ploeg neemt tevens afscheid van twee andere trouwe ploegleiders: Gabriel Rasch en Brett Lancaster. Rasch heeft inmiddels al een nieuwe job gevonden, de 46-jarige Noor zit volgend jaar in de ploegleiderswagen van Uno-X.

Knaven is sinds 2011 als sportdirecteur verbonden aan de Britse ploeg, Rasch ging in 2014 aan de slag als ploegleider en Lancaster maakte sinds 2016 deel uit van de sportieve leiding. Het is nog onduidelijk waar Knaven en Lancaster hun carrières zullen voortzetten.

INEOS Grenadiers zou met ex-renner Ian Stannard overigens al een vervanger hebben aangetrokken. Davide Bramati werd overigens ook genoemd als versterking, maar de Italiaan blijft gewoon bij Quick-Step-Alpha Vinyl.

De Britse formatie kent ook de nodige wijzigingen in het rennersbestand. Richard Carapaz, Dylan van Baarle, Adam Yates, Richie Porte, Andrey Amador en Eddie Dunbar vertrekken bij de ploeg. Thymen Arensman, Connor Swift, Leo Hayter, Michael Leonard en Joshua Tarling zijn dan weer de nieuwe gezichten.

It’s been an incredible ride 🤝

At the end of this season we say goodbye to three long-serving Sport Directors. Thanks for everything @ServaisKnaven, @bdlancaster and @gabrielrasch. pic.twitter.com/FpMDwChLtX

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 11, 2022