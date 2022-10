‘INEOS begint vrouwenploeg en strikt Pauline Ferrand-Prévot’

Veel informatie is er nog niet, maar het gerucht gaat dat INEOS een vrouwenploeg krijgt. Twee bronnen bevestigen aan VeloNews dat het team bezig is met een vrouwenproject. Met Pauline Ferrand-Prévot zou de eerste renster al getekend hebben voor 2023.

De 30-jarige Ferrand-Prévot behaalde wereldtitels op de weg, in het veld en op de mountainbike, maar is tegenwoordig vooral actief in die laatste discipline. Het is daarom ook nog niet duidelijk of het bij het nieuwe project van INEOS gaat om een ploeg die ook op de weg uitkomt.

Het is ook nog niet uitgesloten dat Ferrand-Prévot, die momenteel in dienst is bij Absolute–Absalon–BMC, als individuele renster gaat samenwerken met INEOS. Een andere optie is dat INEOS een mountainbikeploeg begint, waar Tom Pidcock zich dan ook bij aan zou sluiten. Technisch gezien rijdt Pidcock zijn mountainbikewedstrijden momenteel als individuele renner.