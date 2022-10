Indrukwekkende Enric Mas is Tadej Pogacar de baas in Giro dell’Emilia

Enric Mas heeft de Giro dell’Emilia op zijn naam geschreven. Op de laatste beklimming van de San Luca besliste hij de wedstrijd door weg te rijden uit een elitegroep van vijf. Hij rekende zodoende af met Tadej Pogacar en Domenico Pozzovivo.

De vlucht van de dag in de Giro dell’Emilia bestond uit Geoffrey Bouchard, Jacopo Guarnieri, Kobe Goossens, Johan Meens en Rick Pluimers. Zij kregen meer dan zeven minuten voorsprong. Samen kwamen ze over de Ca’ Bortolani (5,4 km aan 6,3%), maar op de Medelana (5,1 km aan 10,1%) spatte de kopgroep uiteen. Bouchard en Goossens bleven vooraan over en begonnen samen aan de finale in Bologna, waar ze vijf keer de mythische San Luca (2,1 km aan 10%) moesten bedwingen. Op deze helling lag ook de finish.

Met nog zo’n 35 kilometer te gaan kwam er een tegenaanval vanuit het peloton. Jan Bakelants, winnaar van de Giro dell’Emilia in 2015, trok op een stukje vals plat door en ging in zijn eentje op jacht naar Bouchard en zijn ploeggenoot Goossens. Eenmaal op de San Luca, zag Bakelants Rémy Rochas echter voorbij vliegen. Maar ook de Fransman zou de kop van de koers nooit zien, want hij kreeg materiaalpech op de beklimming en kwam zo te voet te staan. Aldus lag Goossens met nog drie rondes te gaan alleen op kop. Hij had Bouchard namelijk over boord gegooid.

Pogacar wacht niet tot slotklim

Het was voor Goossens evenwel uitstel van executie, want UAE Emirates hield het tempo zeer strak in het peloton. In dienst van Tadej Pogacar – de topfavoriet voor de zege – zorgden zij ervoor dat iedereen gegrepen was voordat begonnen werd aan de laatste twee rondes. De grote mannen mochten het nu uit gaan maken. En op de voorlaatste beklimming begonnen ze er al aan, want Pogacar zelf besloot door te trekken.

Enkel Enric Mas kon de tweevoudig Tourwinnaar bijbenen. Sterker nog, hij leek op zijn beurt Pogacar pijn te doen, want de Sloveen moest richting de top een gaatje laten. Toch begonnen de twee samen aan de afdaling richting de laatste keer San Luca. Achter hen ontstond een groepje van drie met Rigoberto Urán, Domenico Pozzovivo en Mas’ ploeggenoot Alejandro Valverde. Het trio wist voor de voet terug te keren bij het duo vooraan, waarna Valverde zich opofferde voor Mas.

Mas lost Pogacar

Dat was niet voor niets, want al in het eerste deel van de San Luca plaatste Mas een splijtende demarrage en liet hij de rest achter. Ook Pogacar moest passen. De kopman van UAE Emirates bleef bij Pozzovivo, met wie hij moest strijden om de tweede plek. Mas reed namelijk naar de zege. Achter hem pakte Pogacar nog wel de tweede plek, Pozzovivo werd derde.