Indrukwekkend startveld op Track Meeting Gent: “Iedereen zoekt competitie op de piste”

Komende vrijdag begint in Wielercentrum Eddy Merckx in Gent de eerste grote internationale baanwedstrijd in tijden. De organisatie achter de driedaagse International Belgian Track Meeting is in handen van de Belgische wielerbond. Veel toppers komen naar Gent om er, in aanloop naar de Olympische Spelen, te rijden.

Meer dan 200 baanrenners uit 31 landen, uitkomend in diverse leeftijdscategorieën, staan op de startlijst: elite mannen, U23-mannen, U19-mannen, elite vrouwen, U23-vrouwen en U19-vrouwen. We vinden onder meer de namen van Elia Viviani, Kirsten Wild, Amy Pieters, Benjamin Thomas, Jason Kenny, Laura Kenny, Theo Bos en Jan-Willem van Schip terug op de lijst.

“Een startlijst van die kwaliteit krijg je doorgaans niet bij mekaar op een meeting van dit niveau”, vertelt Peter Pieters, de bondscoach van de Belgische ploeg. “Maar omdat iedereen naarstig op zoek is naar de eerste competitiemeters op de piste kwamen ze met zijn allen in Gent terecht, vooral omdat de UCI Nations Cup in Groot-Brittannië die normaal op deze meeting zou volgen werd afgelast. En omdat je in deze onzekere tijden moeilijk kan voorspellen wanneer je de komende maanden opnieuw competitieritme kan opdoen wil niemand deze kans laten liggen.”

“Gent is een momentopname, meer niet. Bij de vrouwen steken Lotte Kopecky en Jolien D’hoore er een eindje bovenuit. Maar er is nog altijd iets als vormbehoud. Het is echt niet zo dat mijn selectie voor Tokio vast zal staan, komende zondagavond. Die knopen worden pas doorgehakt na het EK in juni”, vertelt Pieters.

Belgische selectie

Elite mannen: Kenny De Ketele, Robbe Ghys, Lindsay De Vylder, Jasper De Buyst

Elite vrouwen: Sara Maes, Lotte Kopecky, Jolien D’hoore, Katrijn De Clercq, Nicky Degrendele

Nederlandse selectie

Elite mannen: Roy Eefting, Roy Pieters

Elite vrouwen: Amy Pieters, Kirsten Wild, Daniek Hengeveld, Bente van Teeseling, Kirstie van Haaften, Mylene de Zoete, Maike van der Duin, Marit Raaijmakers, Lonneke Uneken, Lonneke Geraerts, Kimberly Kalee

Selectie BEAT

Elite mannen: Jules Hesters, Theo Bos, Yoeri Havik, Jan-Willem van Schip, Jasper van den Ende