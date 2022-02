Imposante Remco Evenepoel slaat dubbelslag in tijdrit Volta ao Algarve

Remco Evenepoel heeft op indrukwekkende wijze de macht gegrepen in de Volta ao Algarve. In de lange tijdrit naar Tavira zette de Belgische hardrijder met 37:49 minuten de snelste tijd op de klok en daarmee was hij duidelijk het snelst van allemaal. Evenepoel nam ook de leiderstrui over van David Gaudu.

Het beslissende slotweekend werd afgetrapt met een lange tijdrit van 32,2 kilometer van Vila Real de Santo António naar Tavira. De verwachting was dat de verschillen hoog zouden oplopen op een parcours, dat voor de pure specialisten op het lijf leek geschreven. Francisco Pereira vertrok even na twee uur lokale tijd als eerste van het startpodium, maar de Portugees zou geen hoofdrol vertolken. Joe Dombrowski, Jokin Murguialday en Michele Gazzoli hadden de snelste tijd even in handen, maar het was Yves Lampaert die de eerste richttijd neerzette met 42:20 minuten.

Toch zou die tijd niet lang standhouden, want Rafael Reis, die vier minuten later was gestart, was sneller dan de Belgisch nationaal kampioen. De Portugees klokte 41:15 minuten en mocht een uur lang plaatsnemen in de hotseat. Vervolgens brachten eerst Geraint Thomas (41:14) en Daan Hoole (39:27) en daarna Stefan Küng (38:47) de toptijd verder naar beneden. Toch zou ook de regerende Europese continentale kampioen niet de winnende tijd realiseren, merkte hij toen hij in de hotseat de binnenkomst van de resterende renners afwachtte.

Remco Evenepoel had aan het eerste tussenpunt namelijk al de snelste tijd gereden en raasde als een zware storm over het 32,2 kilometer lange parcours in Zuid-Portugal. Uiteindelijk zette hij de tijd stil op 37:49 minuten en daarmee was hij bijna een minuut sneller dan Küng. De toptijd van de Belg kwam in de laatste ritten niet meer in gevaar, waarmee de winnaar bekend was.