Imposant wereldrecord en vijfde wereldtitel in achtervolging voor Filippo Ganna

Filippo Ganna verpulverde vorige week zaterdag nog het werelduurrecord in Grenchen, maar daar heeft de Italiaan klaarblijkelijk niet al te veel last van. Vrijdagavond reed hij namelijk naar een nieuw wereldrecord op de vier kilometer individuele achtervolging, waardoor hij overtuigend het goud pakte. Landgenoot Jonathan Milan werd tweede, Portugees Ivo Oliveira won brons.

Ganna moest in de finale de strijd aangaan met zijn landgenoot Milan, die sterk uit de startblokken schoot. De jongere Italiaan was op een gegeven moment zelfs ruim sneller dan een seconde. Ganna reed echter op een zwaardere fiets, waardoor zijn start beduidend trager was, en had een ander plan qua pacing.

De renner die normaal uitkomt voor INEOS Grenadiers was aan de finish duidelijk sneller dan Milan, die uiteindelijk meer dan vier seconden moest toegeven. Ganna knalde naar een tijd van 3m59s636d, een nieuw wereldrecord.

In de strijd om de derde plaats klopte Portugees Oliveira de ploegmaat van Ganna, Dan Bigham. De Brit was zelf even uurrecordhouder en hielp Ganna aan zijn eigen werelduurrecord.

Van Riessen vierde in sprint

Vrijdagavond stond ook de sprint bij de vrouwen op het programma. Laurine van Riessen kwam in aanmerking voor brons, maar moest het in een strijd met twee afleggen tegen de Duitse ervaren renster Emma Hinze. De gouden medaille ging naar thuisrijdster Mathilde Gros, die in een kolkend stadium in Parijs Lea Sophie Friedrich (Duitsland) erop legde.