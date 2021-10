Imponerende Demi Vollering slaat dubbelslag in The Women’s Tour

Demi Vollering mag zich de nieuwe leidster in The Women’s Tour noemen. De 24-jarige renster van Team SD Worx bleek veruit de sterkste in de individuele tijdrit van 16,6 kilometer met start en finish in Atherstone. Werelduurrecordhoudster Joss Lowden werd tweede op meer dan een minuut, de derde plaats was voor de Canadese Leah Kirchmann.

Met Amy Pieters in de leiderstrui ging The Women’s Tour 2021 vandaag verder met een individuele tijdrit over 16,6 kilometer in en rond Atherstone. Het was de eerste keer dat er een individuele tijdrit in deze Women’s WorldTour-koers was verwerkt. De organisatie besloot een redelijk technisch parcours uit te zetten met de nodige bochten. Dit was in het nadeel van de powerhouses en juist in het voordeel van de explosievere types. Met hierna nog drie nagenoeg vlakke ritten voor de boeg, kon deze tijdrit beslissend zijn voor het eindklassement.

Audrey Cordon-Ragot, die dinsdag naar een vierde plaats wist te sprinten in de etappe naar Walsall, was onderweg goed op dreef en wist met 25m27s een eerste serieuze richttijd neer te zetten. De Française van Trek-Segafredo mocht zo even plaatsnemen in de hot seat, maar kon niet lang genieten van de beste tijd. Joss Lowden, sinds een week de houdster van het werelduurrecord, deed nog een flinke hap af van de tijd van Cordon-Ragot. Met 24m22s was ze meer dan één minuut sneller dan de rensters die al waren binnengedruppeld en deed zo nadrukkelijk een gooi naar de ritzege.

Vollering blaast de tegenstand weg

Het bleek echter nog veel harder te kunnen op het parcours in en rond Atherstone. De voor SD Worx uitkomende Demi Vollering schoot uit de startblokken, vloog over het parcours en was niet van plan om stil te vallen. De winnares van Luik-Bastenaken-Luik en La Course klokte aan de streep 23m18s en verpulverde zo de tijd van Lowden. Vervolgens was het wachten op de finish van Clara Copponi, Amy Pieters en Sheyla Gutiérrez, voor aanvang van de etappe de nummers één, twee en drie in het klassement. Gutiérrez en Pieters kwamen echter bij lange na niet aan de tijd van Vollering en ook Copponi werd op een gevoelig verlies getrakteerd.

Vollering, die de tijdrit wist af te werken aan een gemiddelde van 42,747 kilometer per uur, was goed voor een dubbelslag. In het algemeen klassement heeft ze nu een op het oog geruststellende voorsprong van 1m09s op de Française Juliette Labous van Team DSM. Copponi (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope) moet twee plekken inleveren en staat nu derde. Met Pieters (vierde) en Chantal van den Broek-Blaak (negende) staan er nog twee Nederlanders bij de eerste tien.