Imanol Erviti na tweede plek in Nîmes: “Ik ben blij en verdrietig”

Imanol Erviti werkt zich normaal uit de naad voor kopmannen als Alejandro Valverde, Miguel Ángel López of in deze Tour Enric Mas, maar donderdag kreeg de ervaren Spanjaard een unieke kans op een ritzege in de Tour. In de twaalfde etappe richting Nîmes zat Erviti mee in de beslissende vlucht, maar had hij in de finale geen antwoord op een demarrage van Nils Politt.

Erviti maakte aanvankelijk deel uit van een vroege vlucht van dertien en bleek in de finale sterk genoeg om een eerste versnelling van Politt te pareren. De 37-jarige renner van Movistar, die in zijn carrière al wel twee etappes in de Vuelta a España wist te winnen, begon samen met Politt, Harry Sweeny en Stefan Küng aan de laatste twintig kilometer van de etappe.

Erviti reed met nog goed tien kilometer te gaan nog altijd in kansrijke positie, maar moest passen bij een nieuwe demarrage van de sterke Politt. De Duitser van BORA-hansgrohe wist zijn medevluchters af te schudden en reed onbedreigd naar de finish. “Ik ben blij maar tegelijkertijd ook verdrietig. Het komt niet elke dag voor dat je als knecht een gooi mag doen naar een Touroverwinning”, aldus Erviti.

“De sterkste renner heeft gewonnen, zo simpel is het”

“Het was een prachtige dag en ik was zó dichtbij mijn eerste Tourzege. Dat steekt wel een beetje. Het was aanvankelijk niet het plan om mee te schuiven in de vroege vlucht, het gebeurde gewoon. Ik speelde zelfs nog even met het idee om me te laten terugzakken vanuit de kopgroep, om zo Enric (Mas, de klassementskopman van Movistar, red.) te helpen om uit de problemen te blijven. Het was namelijk een stressvolle dag.”

Erviti kreeg van de ploegleiding van Movistar uiteindelijk de vrijheid om op jacht te gaan naar de overwinning. In de finale bleek de Spanjaard nog over goede benen te beschikken. “Maar aan Politt was niks te doen. Ik beschikte niet meer over de benen om zijn aanval te pareren. Hij ging duidelijk volle bak, maar wij zaten ook aan de limiet. De sterkste heeft gewonnen, zo simpel is het.”