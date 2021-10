Imanol Erviti loopt breuken in linkerhand op in Parijs-Roubaix

Imanol Erviti heeft zijn zestiende Parijs-Roubaix niet uitgereden. Na een val moest de Spaanse routinier van Movistar de strijd staken. Na afloop van de klassieker bleek hij enkele breuken te hebben opgelopen in zijn linkerhand.

Erviti verscheen voor de zestiende keer aan de start van Parijs-Roubaix en daarmee naderde de Spaanse routinier het record van Frédéric Guesdon, Mathew Hayman en George Hincapie tot op één deelname. De 37-jarige renner zou de kasseiklassieker echter voor de derde keer in zijn carrière niet uitrijden.

Bij een val in de Hel van het Noorden liep Erviti enkele breuken in zijn linkerhand op, waarna hij de wedstrijd vroegtijdig moest verlaten. De renner uit Navarra ondergaat de komende dagen verdere tests om meer duidelijkheid te krijgen over de eerste diagnose die hij gisteren in Frankrijk kreeg, laat Movistar via social media weten.

“Dit is niet de gewenste manier om het seizoen te beëindigen”, zet Erviti op zijn instagramaccount bij een foto van zijn gekwetste hand. Movistar bereikte met vier man de finish in Roubaix. Iván García was de best geklasseerde renner op de 27e plaats, op ruim zeven minuten van de winnaar, Sonny Colbrelli.