Ilnur Zakarin is de beste in lokale klimkoers op Cyprus

It's my first experience with local races in Cyprus and today's 0-2000 mountain race was just beautiful. Excellent organisation, a lot of marshals and security people, water and bananas everywhere, fans and great weather. I really enjoyed it. Huge respect to Andreas Miltiadis @andreasmiltiadis Cypriot National Champion, it was quite a race, thanks for the battle. And moreover it was the first real race for my kids as spectators 🙌🏼 ⠀ Guys @activate_cyprus thanks for the race! It was a pleasure to be a part of the event. Beautiful race and great day with family and friends. ⠀ Это был мой первый опыт выступления на локальных гонках на Кипре и я получил огромное удовольствие от горной гонки 0-2000. Шикарная организация, много маршалов и все очень безопасно и аккуратно, очень много воды и бананов, зрители, поддержка и шикарная погода. Отдельный респект Андреасу Мильтиадису @andreasmiltiadis национальному чемпиону Кипра, это была отличная борьба. И самое главное – это была первая гонка, которую мои дети посетили как зрители🙌🏼 ⠀ Спасибо за организацию @activate_cyprus Прекрасная гонка, отличный день с друзьями и семьей.