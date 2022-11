Iljo Keisse: “Ga me proberen te amuseren in de Zesdaagse, maar de voorbije jaren was het afzien”

Donderdag 24 november staat het afscheidsfeest van Iljo Keisse gepland, maar de 39-jarige renner rijdt deze week al zijn laatste echte wedstrijd. In de Zesdaagse van Gent wil hij nog één keer vlammen. “Het gaat niet makkelijk worden. Maar natuurlijk ga ik proberen om me nog zoveel mogelijk te brengen”, zegt Keisse in een dubbelinterview met Het Nieuwsblad, waarin ook koppelgenoot Jasper De Buijst aan het woord is.

Keisse heeft net de Driedaagse van Kopenhagen achter de rug. In de Deense hoofdstad was het afzien, vertelt de Gentenaar. Hij denkt dat het in de Zesdaagse van Gent iets anders zal zijn, maar ook daar verwacht hij in het begin hoge snelheden. “Baanwielrennen is een andere sport geworden”, legt hij uit. “Wij reden met kleinere versnellingen, wat een heel andere manier van koersen gaf. Niemand reed aan kop met het idee: ik ga zo hard mogelijk. Het tempo lag lager.”

Eerste dagen

Vooral de eerste dagen in de Zesdaagse van Gent zullen pittig worden, voorspelt Keisse. “We moeten hopen dat iedereen tegen na drie of vier dagen op zijn gat zit. Maar ik weet nu al: de eerste twee dagen gaan we alle kanten van de piste zien. Je gaat ons in ieder geval heel dikwijls niét zien. Maar als het moment zich voordoet… dan slaan we toe. Als het kan natuurlijk.”

In welke kleuren rijden Keisse en De Buijst, beiden onderdeel van een andere wegploeg? “Dat is allemaal niet evident geweest”, legt De Buijst uit. “Ik heb een beetje overlegd met de Nationale Loterij. Zij wilden natuurlijk graag een rode trui.” Maar het Quick-Step-Alpha Vinyl van Keisse wilde graag een blauwe trui. De Buijst: “Daar is geen beginnen aan. Als je de onderste helft blauw doet en de bovenste rood, zal je altijd zien dat ze het andersom willen. Uiteindelijk is het een neutrale, witte achtergrond geworden.”

Yoeri Havik

Keisse verwacht in Gent geen cadeautjes. “Er is een nieuwe generatie pistiers die allemaal heel hard kunnen rijden. Yoeri Havik heeft in Kopenhagen echt indruk gemaakt. Die jonge gasten gaan echt niks weggeven. Er bestaan maar drie Zesdaagses meer: Gent, Rotterdam en die ‘lol’ die Kopenhagen is. Die mannen rijden in Gent voor hun toekomst.” De Buyst vult aan: “Wie als pistier naam wil maken in België moet dat doen op WK’s en in de Zesdaagse van Gent.”

Tijdens de Driedaagse van Kopenhagen, telde Keisse zijn dagen af tot zijn afscheid, vertelt hij. “Ik kijk vooral uit naar mijn laatste dag, naar Merci Iljo (het afscheidsevent, red.). Daar ga ik me amuseren. Tijdens de Zesdaagse probeer ik dat ook, maar de voorbije jaren is het te vaak te veel pijn geweest.”