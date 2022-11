Iljo Keisse na afscheid in ’t Kuipke: “De allermooiste dag uit mijn carrière”

Iljo Keisse nam donderdag in een vol Kuipke afscheid van de wielersport. Op een speciaal voor hem georganiseerde afscheidsavond waren naast 6.000 fans ook de belangrijkste ploeggenoten uit het wielerleven van Keisse aanwezig. Dat deed de afzwaaiende coureur veel: “Ik ben sprakeloos. Het is de allermooiste dag uit mijn carrière.”

“Dit is echt zot. Wat het allemaal zou worden, wist ik niet vooraf, maar ik zag wel snel welke proporties het allemaal aan het aannemen was. Het is niet iets wat een ander renner van mijn niveau krijgt. Ik mag zeggen dat ik in mijn loopbaan heel veel voor anderen heb gedaan, maar wat ik daarvoor heb teruggekregen? Dank u”, reageert hij geëmotioneerd bij Het Nieuwsblad.

“Ik vind het fantastisch dat iedereen dat voor mij heeft willen doen. Ik dank mijn familie en Patrick Lefevere. Nu is de cirkel rond. Ik ben coureur geworden om zesdaagsen te rijden en niet de Ronde van Vlaanderen te winnen. Ik heb altijd gekoerst op adrenaline, op steun. Merci voor alle mooie momenten.”

Dat Keisse afscheid nam in ’t Kuipke was geen toeval. Op deze baan zette hij zeven keer de Zesdaagse van Gent op zijn naam. In de toekomst zal Keisse er ongetwijfeld terugkomen: de Belg gaat bij Quick-Step-Alpha Vinyl aan de slag als ploegleider.

“Ik ben ondertussen geslaagd als ploegleider bij de UCI in Aigle, maar sta wel al wat ploegmeetings achter. Zelfs vandaag miste ik er één. Op 1 december ben ik alweer aan de slag. Als ploegleider wil ik ook stap per stap gaan. Het zal anders zijn met Remco. Niet langer op dezelfde kamer, maar langs de andere kant van de tafel. Het wordt aanpassen. Voor iedereen.”, eindigt Keisse.