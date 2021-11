Iljo Keisse: “Ik kan niet doen wat het publiek van mij verlangt als ik voor twee moet denken”

Iljo Keisse stond zeven keer op het hoogste schavotje tijdens de Zesdaagse van Gent, maar de afgelopen editie draaide uit op een teleurstelling. Samen met Mark Cavendish, ploeggenoot bij Deceuninck-Quick-Step, moest de 38-jarige Gentenaar vrede nemen met de vierde plek.

Voor Keisse was het een zesdaagse om snel te vergeten, vertelde hij naderhand aan Sporza. De hardrijder moest constateren dat zijn koppelgenoot Cavendish niet in topvorm naar het Kuipke was afgereisd. “Volgende maand word ik 39 jaar. Tien jaar geleden had ik dat perfect kunnen opvangen, nu niet meer. Ik had bij de samenstelling van de ploegen gezegd dat ik een sterke maat nodig had om te doen wat ik wil doen en om te doen wat het publiek van mij verlangt.”

Het liefst was Keisse er volle bak ingevlogen en had hij het publiek willen vermaken. “Maar dat kan niet als ik voor twee moet denken en bij elke inspanning rekening moet houden met het feit dat mijn ploegmaat misschien net iets minder is.” Om daarna snel aan te vullen: “Ik wil zeker niets afdoen aan Cavendish’ prestatie. Hij heeft zich voor de volle 100 procent gegeven vanaf de eerste dag. Het is jammer dat hij door die val uitviel.”

‘Enige week waar ik voor mezelf kan rijden’

De Gentenaar beseft dat zijn jaren beginnen te tellen. “Dit is mijn thuiswedstrijd. Dit is de reden waarom ik begonnen ben met koersen. Ik wil hier goed zijn. Jaar na jaar probeer ik hier op mijn best te zijn, maar jaar na jaar wordt dat moeilijker. En het doel van Cavendish is de Tour. Hij vindt dit heel mooi en is heel blij om hier te zijn, maar hij bereidt zich er niet op voor zoals op de Tour. Terwijl dit voor mij de enige week is waar ik voor mezelf kan rijden en me kan tonen.”

2022 wordt voor Keisse zijn laatste seizoen als profrenner, kondigde hij afgelopen zomer aan bij zijn contractverlenging. De Gentse zesdaagse wordt volgend jaar dan ook zijn afscheidskoers. “Dat wordt ongelooflijk moeilijk, dat weet ik nu al. Hoe ouder ik word, hoe emotioneler ik ook ben. Ik heb deze week al meer met trainen in mijn ogen gereden dan met een glimlacht op mijn gezicht. Het zal pieken.”

Update Mark Cavendish Iljo Keisse zag tijdens de afsluitende koppelkoers van de Gentse zesdaagse Mark Cavendish op de brancard het Kuipke verlaten. De 36-jarige renner kon een val van Lasse Norman Hansen niet ontwijken en kwam hard op de houten planken van de wielerbaan terecht. Zijn partner Peta gaf ’s avonds een update over de situatie van de Britse sprinter. “Dankjewel voor alle berichten. Mark brengt de nacht door op de intensive care na zijn ongeluk. Hopelijk is hij snel weer thuis bij ons. Dank ook aan het medische team dat ons hielp op de baan en andere renners die de kinderen in hun cabine lieten zitten en het personeel van Deceuninck-Quick-Step dat in actie kwam om te helpen.”