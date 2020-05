Iljo Keisse (37) over contractverlenging: “Ik zie me niet in ander team rijden” dinsdag 19 mei 2020 om 10:39

Iljo Keisse is dit jaar einde contract bij Deceuninck-Quick-Step. De 37-jarige Oost-Vlaming hoopt op een verlenging, maar beseft dat hij zichzelf eerst nog zal moeten bewijzen. "Je bent maar zo goed als je laatste wedstrijd." Voor de al wat oudere renners die einde contract zijn, is de coronapandemie geen geschenk. Dat weet ook Iljo Keisse. "In normale omstandigheden was mijn contactverlenging misschien al in kannen en kruiken", vertelt hij aan Het Nieuwsblad. "Ik heb ondertussen al met Patrick Lefevere gesproken (Keisse heeft geen manager, red), maar het is logisch dat hij nu niks kan doen." Keisse focuste op het voorjaar en de Giro. "Die doelen zijn verschoven, maar overlappen nu elkaar. Het wordt dus het een of het ander. En wellicht zal ik ook wedstrijden rijden waarvoor ik normaal niet in aanmerking kom. Aan mij om te bewijzen dat ik nog een contract waard ben voor 2021. Ik zal het moeten afdwingen op de fiets." Dat hij zich niet voor een andere ploeg dan Deceuninck-Quick-Step ziet rijden, vertelt Keisse erbij. "Zeg nooit nooit. Maar ik zit al tien jaar in dit superteam, een van de beste ploegen ter wereld. Een stap terugzetten wordt moeilijk. Zelfs als ik bij een andere ploeg meer zou kunnen verdienen, dan nog wil ik hier blijven."