Ilan Van Wilder niet in paniek door tijdverlies Evenepoel: “We hebben nog steeds de leiding”

Ilan van Wilder maakt zich geen zorgen over het eindklassement van Remco Evenepoel, zo laat de Belgische meesterknecht direct na afloop van de etappe weten bij Eurosport. “We proberen iedere dag onze eigen koers te rijden en maken ons geen zorgen”, aldus Van Wilder.

Op de loodzware slotklim zag Van Wilder zijn kopman voor het eerst deze Vuelta in de problemen: naaste belager Primoz Roglic pakte vijftig seconden terug op de rode trui. Van Wilder: “Normaal kan Remco op zo’n aanval reageren, dus dat dat niet ging is wel een teken dat hij vandaag iets minder was.”

Toch wil de jonge Vlaming niet enkel negatief zijn. “Het is niet alsof hij hier tien minuten verliest, hè. We maken ons nog niet direct zorgen, morgen komt er weer een nieuwe kans. Bovendien hebben we nog steeds de leiding, dus er is geen reden tot paniek”, concludeert Van Wilder.