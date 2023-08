donderdag 24 augustus 2023 om 17:35

Eerste profzege is een feit: Ilan Van Wilder grijpt de macht in de Deutschland Tour

Ilan Van Wilder heeft een lastige finale in de eerste rit in lijn van de Deutschland Tour naar zijn hand gezet. In een sprint met een groep van drie was de Belg van Soudal Quick-Step de snelste. Dankzij zijn ritzege mag Van Wilder ook de leiderstrui overnemen van ploegmaat Ethan Vernon.

Op dag twee van de Deutschland Tour verliet het peloton Sankt Wendel, om via 179 kilometer richting Merzig te rijden. Alhoewel onderweg doorheen het Saarland genoeg hoogtemeters lagen te wachten, was de verwachting vooraf dat we een sprint met een grote groep zouden krijgen.

Natuurlijk legde niet iedereen zich daar zomaar bij neer. Meer bepaald Harm Vanhoucke toonde zich zeer gretig van bij de start. Na de Druivenkoers in Overijse en de proloog van gisteren, kende de West-Vlaming immers nog maar zijn derde koersdag in zijn Lotto Dstny-truitje, waardoor hij zich maar wat graag wilde bewijzen.

Vanhoucke kreeg een pak Duitsers met zich mee. Natuurlijk Silas Köch (Saris Rouvy Sauerland), wiens equipe vandaag door haar thuisregio mocht rijden, maar ook Oliver Mattheis (Bike Aid), Jasper Pahlke (Bike Aid), Albert Gathemann (P&S Benoti) en Vincent John (Rad-Net Oßwald) tekenden present. Het vijftal kreeg maximaal vijf minuten en een half cadeau van het peloton, waar BORA-hansgrohe en Soudal Quick-Step het initiatief op zich namen.

Opvallend vooral dat Lidl-Trek niet meehielp, want zij hadden met Mads Pedersen de grote favoriet voor de dagzege in hun rangen. Na zijn fabuleuze WK maakte de sterke Deen ook furore in de Bemer Cyclassics en de PostNord Danmark Tour, en dus werd er verwacht dat hij ook zomaar hier even zou triomferen. Echter was het vat van Pedersen vandaag al vroeg leeg. Op de lastige Orscholz – zo’n vijftig kilometer van de aankomstlijn – ging de ex-wereldkampioen verrassend overboord.

Dat alles was het werk van Israel-Premier Tech, dat in het lastige middenrif van de etappe plots het tempo stevig begon te verhogen. Aangezien zij geen echte sprinter in hun rangen hadden, trachtten ze het peloton uit te dunnen in functie van kopman Dylan Teuns. De groep werd stevig gedecimeerd, maar behalve Pedersen waren er geen grote slachtoffers te noteren. Of toch? De vroege vluchters werden één voor één opgeslokt, al maakte Vanhoucke nog de beste beurt. Hij ging als laatste overstag en eigende zich de bergtrui toe.

In de finale was het klimwerk nog niet voorbij. De Ellerberg (1,7 km aan 6%) stond immers nog twee keer te wachten, en dat was meteen het sein voor Israel-Premier Tech om iets te proberen. Wéér met succes, want snelle man Pascal Ackermann (UAE-Emirates) moest vrijwel meteen passen. Zijn ploegmaats Brandon McNulty en Felix Großscharter gingen voorin dan maar aanvallen met de top in zicht, maar zonder succes: Anders Halland Johannessen ging met de drie bergpunten lopen.

Dat betekende het begin van een zeer ongecontroleerde finale, waarin ook Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) en Sam Bennett (BORA hangrohe) moesten passen. Ploegmaats Julien Simon en Mathieu Burgaudeau (beide TotalEnergies) probeerden het op de tweede Ellerberg, maar het was wachten op de ultieme prik van Pavel Sivakov om échte verschillen te krijgen. De Fransman van INEOS-Grenadiers reed samen met een ijzersterke Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) het hele peloton uit elkaar, alleen Großscharter kon zijn wagonnetje aanhaken.



De drie gingen niet alleen met de boniseconden lopen op de top van de Ellerberg, maar zetten ook door op het dalende stuk richting finish. Daarin speelde Van Wilder het slim. De Belg nestelde zich in de derde positie en zette op tweehonderd meter van de finish krachtig aan. Niemand kwam er nog over, waardoor Van Wilder zijn eerste profzege mocht vieren. Het peloton kwam pas een tiental seconden later toe.