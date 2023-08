Ilan Van Wilder crasht in sprint, maar verliest geen tijd in klassement Ronde van Polen

Ilan Van Wilder kwam woensdag in de vijfde etappe van de Ronde van Polen stevig ten val in de veredelde massasprint. Kort na de meet baalde de kopman van Soudal Quick-Step als een stekker en vreesde hij voor tijdverlies in het algemeen klassement, maar door de 3 kilometer-regel werd hij toch in de tijd gezet van ritwinnaar Marijn van den Berg.

Van Wilder had de heuvelrit overleefd en hoopte mee te sprinten om de ereplaatsen, maar hij raakte ingesloten en gaf aan dat hij ‘onderuit gereden werd’ in de sprint in Bielsko-Biala. Op de beelden achteraf was te zien dat een renner van Groupama-FDJ hem passeerde en daarbij waarschijnlijk de sturen in elkaar terechtkwamen. De Belg kwam met flink wat schaafwonden op zijn linkerelleboog, heup en knie over de meet.

Bovendien kwam Van Wilder op 2.43 minuut na Van den Berg over de finish. Omdat het een oplopende sprint was, vreesde hij zijn goede eindklassering (hij stond voor de rit zesde in het klassement, red.) kwijt te raken. Soudal Quick-Step geeft echter aan dat de 3 kilometer-regel in werking treedt hier, omdat de sprint in Bielsko-Biala niet op een gecategoriseerd klimmetje lag.

Dat zal een geruststelling zijn voor Van Wilder, die donderdag een kans krijgt om zich verder op te werken in het klassement in de individuele tijdrit van 16,6 kilometer in Katowice. Zijn achterstand op leider Matej Mohoric bedraagt 26 seconden. Ook klassementsrenners Rafal Majka en Eddie Dunbar lagen bij de crash en kregen dezelfde tijd als de grote groep.

Au! Pijnlijke crash Ilan Van Wilder, die baalt als een stekker en hoopt geen tijd te verliezen door deze val. Dat is nog even afwachten. Hopelijk voor de kopman van @soudalquickstep valt de schade mee, met de tijdrit van morgen in zicht. #TDP2023 #TDP23 pic.twitter.com/wrhHmSkk01 — Nɪᴄᴋ Dᴏᴜᴘ (@Nick_Doup) August 2, 2023