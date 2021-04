Ilan Van Wilder beste Belg in proloog Romandië: “De power was aanwezig”

Ilan Van Wilder noteerde de beste Belgische tijd in de proloog van de Ronde van Romandië. Het 20-jarige talent van Team DSM werd twaalfde, op zestien seconden van ritwinnaar Rohan Dennis. “Normaal gesproken is een proloog niet echt mijn ding”, vertelt Van Wilder na afloop.

“Maar vandaag voelde ik mij goed en daarom ben ik ook blij met het resultaat”, aldus de jonge Belg. “De power was aanwezig in de benen, en ik ben benieuwd naar mijn vorm voor de komende etappes. We zullen zien waartoe we als team in staat zijn deze week.”

Ploegleider Marc Reef is meer dan tevreden met het optreden van de ploeg. “Alle renners hebben een goede tijdrit gereden, maar het was Ilan die het heel goed deed en zelfs als twaalfde eindigde voor onze ploeg. We zijn blij om de Ronde van Romandië zo te beginnen. We kijken uit naar de kansen die we de aankomende dagen gaan krijgen”, zegt de ploegleider, die Thymen Arensman (25ste) en Chad Haga (27ste) ook in de top-30 zag eindigen.