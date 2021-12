IKO-Crelan moet het in wereldbekercross van Namen doen zonder Yara Kastelijn

Yara Kastelijn zal vandaag toch niet aan de start verschijnen van de Wereldbeker van Namen. De 24-jarige renster van IKO-Crelan is nog niet volledig hersteld van haar handblessure, opgelopen bij een valpartij in de X2O Trofee in Kortrijk.

Kastelijn kwam in de X2O Trofee in Kortrijk, nu drie weken geleden, zwaar in aanraking met een hek, waarna gevreesd werd voor een polsbreuk. Die werd uiteindelijk niet geconstateerd, maar de Nederlandse had wel veel last van haar linkerhand en pols. De veldrijdster moest de voorbije weken passen voor enkele crossen, maar kon zaterdag wel weer deelnemen aan de Wereldbeker van Rucphen.

De rentree van Kastelijn liep echter niet op rolletjes. “Ouch, dat was misschien een week te vroeg terug in competitie. Mijn handblessure heeft nog wat meer tijd nodig om te herstellen en dus zal ik morgen (vandaag, red.) niet starten. Ik hoop volgende week weer te kunnen crossen”, laat ze weten via Twitter. Kastelijn kwam als negentiende over de streep in Rucphen, op bijna drie minuten van winnares Marianne Vos.

Kastelijn was tot haar valpartij bezig aan een prima seizoen. Ze was de beste in de Ethias Cross van Beringen, veroverde een bronzen plak op het EK veldrijden op de VAM-berg en was verder nog goed voor veertien top 10-noteringen.