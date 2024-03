woensdag 13 maart 2024 om 14:14

Ijzersterke Lotte Kopecky in Nokere Koerse: “Ik kan nog steeds over kasseien rijden”

Er was niets te doen aan Lotte Kopecky in Nokere Koerse. De wereldkampioene soleerde naar de zege in het centrum van Nokere en won zo de Vlaamse eendagskoers voor de tweede keer gewonnen. “Het werd een man tegen man gevecht”, vertelde Kopecky na afloop in het flashinterview.

“Het is eigenlijk een identieke zege aan vorig jaar. Het is een leuke koers met een leuk parcours. Daar heb ik dan ook gebruik van gemaakt”, opende de renster van SD Worx-Protime. “Ik wilde de koers hard maken. Toen ik het vroeg probeerde, had ik gehoopt dat er een paar zouden meespringen. In de auto zeiden ze dat ik zelf mocht beslissen wat ik zou doen. Ik probeerde een steady tempo te rijden, maar het was iets te vroeg.”

In de volle finale kwam Kopecky weer in een gunstige situatie terecht. “We hadden afgesproken om het te proberen op de Lange Ast. We waren daarna nog met vier. De wind stond schuin, wat ideaal was. Dan krijg je echt een man tegen man gevecht.” Kopecky won dat man tegen gevecht overtuigend. Uiteindelijk kwam ze met een riante voorsprong over de streep. “Ik kan nog steeds over kasseien rijden”, lachte ze. “Ik kan daar, denk ik, weinig in leren. Het kan niet beter.”

Kopecky kwam wel met kleerscheuren over de streep, want in het begin van de koers kwam de Belgische nog ten val. “Ze vielen voor mij en ik kon geen kant meer op. Voorlopig valt de schade mee, misschien dat het vanavond wat stijf wordt.”