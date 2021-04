Ide Schelling verrast zichzelf in tijdrit Baskenland: “Had dit niet verwacht”

Ide Schelling was maandag de beste Nederlander in de openingstijdrit van de Ronde van het Baskenland. De 23-jarige coureur van BORA-hansgrohe nestelde zich op de achtste plaats op 29 seconden van ritwinnaar Primož Roglič. “Eerlijk gezegd had ik een dergelijk resultaat niet verwacht”, reageert Schelling.

“Na de Ronde van Catalonië deed ik het heel rustig aan. Daardoor stond ik redelijk fris aan de start vandaag”, vertelt de Zuid-Hollander. “Het parcours paste goed bij mij, met de twee klimmetjes en de lange afdaling. Het was de eerste keer dat ik een tijdrit volle bak reed en het is mooi dat dat beloond wordt met een top-10-uitslag.”

Schelling was in de uitslag de beste renner van BORA-hansgrohe; sneller dan kopmannen Maximilian Schachmann (tiende), Wilco Kelderman (elfde) en Emanuel Buchmann (24ste). Ploegleider André Schulze is blij met de prestaties. “We staan nu op goede posities, waarop we de komende dagen kunnen verder bouwen. We gaan proberen tactisch te rijden en ons te tonen in het offensief. De renners hebben een goed vormpeil en zijn goed voorbereid”, aldus Schulze.