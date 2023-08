Ide Schelling tekent voor twee jaar bij Astana Qazaqstan: “Spannende stap”

Ide Schelling heeft een contract van twee jaar getekend bij Astana Qazaqstan. De Nederlandse renner verlaat na vier jaar BORA-hansgrohe. Eerder bracht WielerFlits al het nieuws naar buiten dat deze transfer eraan ging komen.

“Het is zeker een spannende en nieuwe stap nadat ik mijn eerste jaren als profrenner bij dezelfde ploeg heb doorgebracht. Ik denk dat het nu het juiste moment is om verder te gaan en ik heb het gevoel dat we met Astana Qazaqstan Team een geweldige match hebben gevonden”, vertelt Schelling op de ploegsite van zijn nieuw team. “Het type renner dat ik ben en de mogelijkheden die ik zie in het team zien eruit als een geweldige combinatie. (…) Ik ben klaar voor de volgende stap in mijn carrière.”

Aleksandr Vinokourov, de manager van Astana Qazaqstan, geeft een woordje uitleg bij de transfer: “We zagen grote vooruitgang bij Ide als renner tijdens dit seizoen. Hij maakte indruk op ons in een aantal belangrijke koersen met de manier waarop hij reed, met de manier waarop hij won en vocht voor de overwinning. Ide is een snelle jongen die competitief kan zijn in heuvelachtige en middelzware bergetappes en ook in de klassieke wedstrijden.”

In grote rondes naast kopmannen uitgespeeld worden

Tot slot ziet Vinokourov nog andere mogelijkheden voor Schelling. “De ploeg staat klaar om Ide de mogelijkheden te geven om zichzelf te bewijzen in de wedstrijden die hem goed liggen, maar we zouden hem ook graag naast de kopmannen zien in de grote rondes.”