Ide Schelling steunt plan voor ‘Col du Zoetermeer’: “Supertof idee”

Heeft Nederland er straks een nieuwe beklimming bij? Enkele wielerliefhebbers hebben het plan opgevat om in Zoetermeer, in de regio van Rotterdam en Den Haag, een fiets- en wandelberg op te tuigen. Het idee is alvast omarmd door Ide Schelling, afgelopen zomer zes dagen drager van de bolletjestrui in de Tour de France.

Het plan voor de Col du Zoetermeer begon als een idee van drie wielerliefhebbers om rond de indoorskibaan van de Zuid-Hollandse plaats een fiets- en wandelberg te maken. Inmiddels worden door de Stichting Fietsklim Zoetermeer serieus de haalbaarheid en mogelijkheden onderzocht. De klim moet op een stalen constructie komen te liggen en 70 meter hoog worden. De initiatiefnemers hebben ondertussen de steun van grote en kleine bedrijven, deskundigen en vrijwilligers. Ook de gemeente is al mee.

Nu verbindt ook Ide Schelling graag zijn naam aan het plan voor de Fietsklim. “Het is een supertof idee”, zegt de profrenner van BORA-hansgrohe in gesprek met de regioredactie van het AD. “Het belangrijkst vind ik dat dit goed zou zijn voor alle wielrenners in de Randstad. Zo kan jeugd sneller kennismaken met klimmen, en dat is goed voor de ontwikkeling van talent. Voor de liefhebbers is het natuurlijk heel vet om in je eigen regio een klim op te kunnen fietsen. Ik zou er ook graag op trainen, dichtbij huis.”

Schelling probeert zich al een voorstelling te maken van de beklimming. “Stel dat de 70 meter hoge Fietsklim een kilometer lang wordt, dan heb je een helling van 7 procent. Dat is voor mij voldoende om goed te trainen. Twintig keer op en neer, dan heb je toch 1400 meter de hoogte in gereden.”

Gedroomde ambassadeur

Voor Arjen Koene, een van de initiatiefnemers, is Schelling de ‘gedroomde ambassadeur’. “Toen Ide al bij de eerste etappe van de Tour de bolletjestrui veroverde en dagenlang eerste stond in het bergklassement, hebben we hem meteen gebeld over ons plan voor de Fietsklim. In 2024 of 2025 moet de Tour weer in Nederland starten, met op de tweede dag een etappe van Rotterdam naar Den Haag. Hoe gaaf zou het zijn als de eerste bolletjestrui wordt vergeven op de flanken van Fietsklim Zoetermeer?”

Wij willen een serieuze klim voor fietsers (je mag er t.z.t. ook heus wel wandelen hoor…) naar de top van de Snowworld-piste in Zoetermeer realiseren. 70 meter van beneden tot boven. Gaaf? Help dan mee door te doneren voor het ontwerp. https://t.co/9kwT9pC9FE — Fietsklim Zoetermeer (@fietsklim) June 14, 2020