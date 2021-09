Ide Schelling over vormdip: “Voelde mij zwak en ziek na de Ronde van Noorwegen”

Ide Schelling heeft een reactie gegeven op zijn huidige vormdip. De 23-jarig Nederlander van BORA-hansgrohe werd knap tweede in de Ronde van Noorwegen, maar daarna vielen zijn uitslagen tegen. Mede daarom is hij ook niet geselecteerd voor het WK wielrennen. “Dat kan voor sommigen als een verrassing komen”, zegt Schelling.

“Geen wereldkampioenschap voor mij. Als je kijkt naar mijn seizoen, kan dat voor sommigen als een verrassing komen”, begint de coureur uit Den Haag op sociale media. “De vorm is er gewoon niet. Ik heb mij twee weken zwak en ziek gevoeld. De Ronde van Noorwegen heeft flink wat schade aangericht.”

In de Bretagne Classic en op het EK wielrennen in Trentino haalde Schelling (onder meer winnaar van de GP Kanton Aargau, vierde in de Brabantse Pijl en smaakmaker in de Tour de France) de finish niet. De GP de Wallonie reed hij woensdag wel uit op een 84ste plaats. “Ik voel mij alweer beter en probeer om mijn vorm terug te vinden voor de laatste wedstrijden die ik nog ga rijden in Italië”, aldus Schelling.