Idar Andersen is de beste in Boucles de l’Aulne

Idar Andersen heeft Uno-X zondag de winst bezorgd in Boucles de l’Aulne. De 23-jarige Noor kwam na een koers van 175 kilometer solo over de finish. Achter hem werd Jesús Herrada (Cofidis) tweede en Stan Dewulf (AG2R Citroën) derde. De Belg wist deze Franse koers vorig jaar nog te winnen.

Voor Andersen is het de eerste profoverwinning. Vorig jaar wist hij wel al het eindklassement in de Tour de la Mirabelle en de Lillehammer GP te winnen, maar dat waren koersen op UCI .2-niveau. Afgelopen seizoen viel Andersen ook al op met een tweede plaats in een etappe in de Tour of the Alps, achter Gianni Moscon.

Op de erelijst van Boucles de l’Aulne (UCI 1.1) is Idar Andersen de opvolger van Stan Dewulf, die nu dus derde werd. Met Sander Armée, die zevende werd, eindigde er nog een Belg in de top-10.