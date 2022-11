Ian Stannard wordt ploegleider bij INEOS, trainer Arensman stapt ook over van DSM

INEOS Grenadiers heeft Dajo Sanders, die de afgelopen jaren al trainer was van Thymen Arensman bij Team DSM, gepresenteerd als nieuw lid van de staf. De Britse ploeg ziet ook oud-renner Ian Stannard terugkeren. Hij wordt ploegleider bij INEOS Grenadiers.

“Dajo zal een toevoeging van onschatbare waarde zijn aan ons team van coaches”, zegt Rod Ellingworth, de teambaas van INEOS Grenadiers, over Sanders. Laatstgenoemde rondde een bachelor en master bewegingswetenschappen af aan de Universiteit van Maastricht en publiceerde meer dan dertig wetenschappelijke artikelen. “Hij heeft een unieke mix van academische kennis, persoonlijke koerservaring en praktische coachinzichten. Hij is al vier jaar coach op WorldTour-niveau en heeft tweemaal succesvol een renner naar het podium van een grote ronde begeleid. Ook hebben zijn renners meerdere etappezeges in grote rondes behaald.”

Stannard reed in totaal tien jaar voor Team Sky en opvolger INEOS Grenadiers, voordat hij eind 2020 zijn fiets aan de wilgen hing. De afgelopen jaren was hij ploegleider bij het continentale Trinity Racing. “Ik kijk er erg naar uit om terug te keren bij INEOS Grenadiers”, zegt Stannard in een reactie. “Ik heb twee geweldige jaren, met een steile leercurve, achter de rug bij Trinity Racing. Dit was denk ik een goede opstap naar mijn nieuwe rol. Ik kijk uit naar nieuwe uitdagingen met het team, samen met enkele renners waar ik al mee samenwerkte bij Trinity.”

“Het is geweldig om te zien hoe het team bouwt aan de toekomst. Ik heb zin om daar onderdeel van uit te gaan maken. Het gaat ook leuk zijn om weer samen te werken met enkele van mijn oude ploeggenoten.” Ellingworth is ook blij met de terugkeer van Stannard. “Het voelde altijd al alsof het slechts een kwestie van tijd zou zijn voordat Ian weer bij ons zou komen werken. Hij heeft heel veel kennis om door te geven, vooral wat betreft de voorjaarsklassiekers en de grote rondes. Ik kijk er naar uit om met hem te werken en tijd met hem door te brengen op de weg. Als er iemand is die onze all in-koersmentaliteit belichaamt is het Ian.”