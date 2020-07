Ian Garrison geweigerd op vlucht naar Amsterdam vrijdag 3 juli 2020 om 14:47

Deceuninck-Quick-Step kan voorlopig nog geen beroep doen op Ian Garrison. De jonge Amerikaan wilde afgelopen woensdag vanuit Atlanta naar Amsterdam vliegen, maar hij mocht uiteindelijk niet mee vanwege een Europees inreisverbod voor Amerikanen.

Garrisons ploeg bevestigt aan VeloNews dat de 22-jarige coureur nog in de Verenigde Staten verblijft. Hij hoopte met een ondertekende brief van Deceuninck-Quick-Step, waarin stond dat hij een essentieel beroep had en moest reizen voor zijn werk, toegang te krijgen tot het vliegtuig, maar dat bleek niet voldoende. Garrison had een visum of een verblijfsvergunning moeten laten zien.

De Belgische formatie zoekt nu naar een andere optie om WorldTour-debutant naar Europa te krijgen voor het seizoen hervat wordt.

‘Ik zou gaan wonen in Girona’

“Dit jaar zou ik voor het eerst een heel seizoen in Europa verblijven”, vertelt Garrison. “Ik zou gaan wonen in Girona, maar uiteindelijk reisde ik terug toen het coronavirus op gang kwam. Ik zat midden in het proces van een visumaanvraag toen ik weer naar de VS ging, dus daarom heb ik er geen.”

Onlangs nog konden NTT Pro Cycling-renner Ben King en Larry Warbasse van AG2R La Mondiale wel van de Verenigde Staten naar Europa reizen. Zij hadden de juiste papieren om de oversteek te maken. Will Barta (CCC) hoopt op 12 juli naar Frankrijk te vliegen. Hij heeft een verblijfsvergunning, omdat hij vorig jaar lange tijd in Nice verbleef.