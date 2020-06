Europese Unie verlengt inreisverbod voor Amerikanen dinsdag 30 juni 2020 om 16:48

Staan renners als Tejay van Garderen en Quinn Simmons over ruim één maand wel aan de start van de eerste wielerwedstrijden sinds de coronabreak? De Europese Unie heeft namelijk het inreisverbod verlengd voor mensen uit de Verenigde-Staten.

De Europese Unie is het eens geworden over een lijst van niet-lidstaten waarvan de inwoners vanaf 1 juli weer de Unie in mogen reizen. Ook EU-burgers kunnen dan weer naar die landen buiten de Europese Unie toe.

Veertien veilige landen

Het gaat om de volgende landen: Algerije, Australië, Canada, Georgië, Japan, Montenegro, Marokko, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Thailand, Tunesië, Uruguay en Zuid-Korea. Ook China staat op de lijst, maar van dat land is het nog onduidelijk of het reizigers uit de EU wil toelaten.

De EU-landen konden het vorige week niet eens worden over de lijst. Sommige landen (zoals Griekenland, Spanje en Italië) willen zo snel mogelijk weer toeristen ontvangen om zo de economie een noodzakelijke boost te geven, andere landen zoals Polen en Duitsland willen meer garanties.

‘Zwarte lijst’

Burgers uit de Verenigde-Staten, Brazilië en Rusland zijn ook na 1 juli niet welkom in de Europese Unie, wat gevolgen kan hebben voor renners als Van Garderen, Simmons en Brandon McNulty. Deze coureurs verblijven op dit moment in de Verenigde-Staten. Een aantal wielrenners, waaronder Sepp Kuss en Chad Haga, vertoeven al in Europa.

Ook Colombia ontbreekt op de lijst van de Europese Unie, maar renners als Egan Bernal, Nairo Quintana en Miguel Ángel López hopen midden juli de oversteek te maken naar Europa. De Colombiaanse wielerfederatie heeft inmiddels een chartervlucht geregeld, al is het onduidelijk of de renners ook daadwerkelijk mogen vliegen naar Europa.