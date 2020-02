Huub Duijn ploegleider NXTG, Giuseppe Fonzi stopt donderdag 27 februari 2020 om 10:06

Huub Duijn debuteert dit jaar als ploegleider. De 35-jarige oud-renner van Roompot-Charles, die deze winter stopte met zijn actieve wielerloopbaan, krijgt de sportieve leiding in handen van de vrouwenploeg NXTG Racing. Dat doet hij samen met Kelvin Dekker (23).

Duijn zal Dekker ondersteunen als ploegleider van NXTG Racing en zet zich ook in voor het clubteam Watersley R&D. NXTG Racing is de UCI-ploeg van Pavé76, een project van Servais Knaven en zijn vrouw Natascha den Ouden. Beiden hebben een succesvol verleden in het peloton, en hebben met Pavé76 een structuur opgebouwd van een junioren-, club- en UCI-ploeg voor vrouwen.

“Het vrouwenwielrennen is in opkomst en heeft veel potentieel”, zegt Duijn. “Ik geloof in de visie van Natascha en Servais Knaven en Joop Petit voor dit project om op drie niveaus jonge rensters zich te laten ontwikkelen. Met de junioren, het clubteam en de UCI-ploeg bereiken we nu veel rensters die we stap voor stap begeleiden.”

Giuseppe Fonzi (28) stopt ermee

De loopbaan van Giuseppe Fonzi is ten einde. De Italiaan is nog maar 28 jaar oud en reed sinds 2014 voor Neri Sottoli en opvolgers. Afgelopen seizoen kreeg Fonzi van de ProContinentale formatie geen nieuw contract aangeboden. Een nieuwe werkgever wist hij ook niet meer te vinden. Fonzi reed twee keer de Giro d’Italia. In 2017 en 2018 wist hij laatste te worden in het klassement, waardoor hij als winnaar van de ‘Maglia Nera’ toch dagelijks een eervolle vermelding kreeg. De erelijst van Fonzi is leeg.