woensdag 30 augustus 2023 om 17:46

Huub Artz verdedigt leiderstrui in U23 Road Series

Gust Lootens van de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step heeft woensdagmiddag de Memorial Danny Jonckheere gewonnen. De Belg was na een koers van 163 kilometer in een sprint-à-trois sneller dan Michiel Coppens en Warre Vangheluwe.

Huub Artz eindigde als zevende in Oudenburg en behield de leiding in de U23 Road Series met nog een manche te gaan. Zijn grote concurrent Jasper Dejaegher eindigde op plek zes en nadert Artz met rasse schreden in het klassement.

De beslissing zal op 9 september vallen in Honelles-Angreau.