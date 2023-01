Human Powered Health vist Sebastian Schönberger op na B&B-debacle

Sebastian Schönberger zal ook komend seizoen onderdeel uitmaken van het profpeloton. De Oostenrijker, die door het wegvallen van B&B Hotels-KTM zonder ploeg zat, heeft een contract getekend bij Human Powered Health. “Ik ben heel blij om bij het team te zitten, want het waren stressvolle maanden”, zegt hij op de site van zijn nieuwe werkgever.

“Ik kijk erg uit naar dit nieuwe avontuur”, vervolgt de 28-jarige renner, die momenteel met het Amerikaanse ProTeam op trainingskamp is in Portugal. “Het is voor het eerst sinds lang dat ik volledig in het Engels kan communiceren en ik hou erg van de strategie van de ploeg. Ik hoop dat ik met mijn ervaring nog wat toe kan voegen. (…) Ik denk dat ik goede resultaten kan behalen met het team. Ik kijk heel erg uit naar het afwerken van mijn wedstrijdprogramma, want het past bij me. Ik ben gemotiveerd en de mentaliteit hier is goed voor me.”

Schönberger werd halverwege het seizoen 2018 prof bij Wilier Triestina-Selle Italia, nadat hij al jarenlang op Continental-niveau had gekoerst. In 2020 sloot hij zich aan bij B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM, waar hij drie jaar voor zou rijden. In 2021 werd hij derde in de Tour de Vendée (1.1), in 2022 pakte hij een zesde plaats in de Boucles de l’Aulne-Châteaulin. Ook reed Schönberger afgelopen seizoen de Tour de France uit. Hij eindigde als 33ste in het eindklassement.