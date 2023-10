woensdag 18 oktober 2023 om 19:32

Human Powered Health richt pijlen op vrouwenploeg: “Willen tot de beste ploegen ter wereld behoren”

De mannenploeg van Human Powered Health houdt er aan het einde van het jaar mee op, maar met het vrouwenteam van Human Powered Health ziet het management het nog altijd groots. “Onze nieuwe visie is een lange termijnfocus op de vrouwenploeg”, stelt men in een persbericht van het team..

Human Powered Health rijdt al sinds 2012 rond in het vrouwenpeloton. In eerste instantie onder de naam Optum p/b Kelly Benefit Strategies, later als Rally Cycling. Sinds 2022 maakt het deel uit van de Women’s World Tour. “Sindsdien is het vrouwenwielrennen alleen gegroeid, maar onze ambitie blijft om tot de allerbeste vrouwenploegen ter wereld te behoren”, aldus team managing director Charles Aaron.

Ro de Jonckere, de general manager van de ploeg, verklaart de focus op de vrouwen. “De sport blijft maar groeien. De terugkeer van de Tour de France voor vrouwen na dertig jaar onderbreking zegt genoeg. Er zijn meer wedstrijden, er is meer media-verslaggeving, de salarissen gaan omhoog. Het vrouwenwielrennen heeft een goede basis waar we de komende jaren nog op willen voortbouwen.”

Pukulik

De Amerikaanse ploeg mikt daarbij op haar Poolse sprintster Daria Pukulik, die de ploeg recent nog een WorldTour-zege schonk in de Tour of Guangxi. Ook van klimster Barbara Malcotti en Audrey Cordon-Ragot, die pas halverwege het seizoen overkwam, wordt het een en ander verwacht. De ploeg meldt in het persbericht dat de selectie voor 2024 zo goed als rond is, en dat het daar snel meer over zal communiceren.