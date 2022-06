Human Powered Health haalt Matthew Gibson binnen voor de rest van het seizoen

Matthew Gibson heeft voor de rest van het jaar een contract getekend bij Human Powered Health. De Britse sprinter komt over van de continentale ploeg WiV SunGod en rijdt vandaag in de Ronde van Limburg al zijn eerste wedstrijdkilometers voor het Amerikaanse ProTeam.

Gibson won dit jaar al een etappe in Olympia’s Tour en reed in de Tour of Antalya een handvol top 10-plaatsen bij elkaar. Vorig seizoen toonde hij zich in de Tour of Britain, waar hij in de zevende rit derde was achter WorldTour-renners Yves Lampaert en Matteo Jorgenson. “Het is een geweldige kans om te laten zien wat ik kan op dit niveau”, laat de Brit weten op de website van zijn nieuwe ploeg.

“De kansen die je krijgt om grote koersen te rijden bij een continentaal team zijn beperkt”, vertelt hij verder. “Bij een ProTeam kan ik veel meer wedstrijden rijden zoals de Tour of Britain, dus zijn er veel meer mogelijkheden om mezelf te bewijzen in dat soort scenario’s.”

No-brainer

Er was vorig jaar al contact, maar tot een overeenkomst kwam het toen nog niet. “We hebben dit jaar contact gehouden. Omdat we halverwege het seizoen een nieuwe renner konden toevoegen, was het een no-brainer om te kijken of Matt beschikbaar zou zijn”, aldus performance manager Jonas Carney. “Matt is een afmaker met ervaring. Hij zou goed moeten passen in onze groep met sprinters en leadout-jongens.”