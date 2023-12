vrijdag 1 december 2023 om 12:01

Hulst decor voor proloog Baloise Ladies Tour, etappestart in Breskens

De Baloise Ladies Tour kent in 2024 het Grand Départ in Zeeland. Hulst is namelijk de plek waar de rittenkoers voor vrouwen van start gaat met een proloog. De eerste rit-in-lijn start in een dag later Breskens, Zeeuws-Vlaanderen.

Afgelopen seizoen ging de Nederlands-Belgische ronde van start met een proloog in Vlissingen; nu is vestingstad Hulst aan de beurt. De plaats kennen we al jarenlang als locatie van prachtige duels in het veldrijden. Hoe lang de proloog wordt op de openingsdag, is nog niet bekend. Ook de lengte van de rit van Breskens naar Knokke-Heist moet nog bekendgemaakt worden.

In 2024 staat de Baloise Ladies Tour op het programma van 17-21 juli. Na de al genoemde etappes met Nederlandse inbreng, volgen nog vier ritten in respectievelijk Zulte, Zwevegem en Deinze. In Zwevegem staat een rit-in-lijn en een individuele tijdrit gepland op dezelfde dag.

Etappeschema Baloise Ladies Tour 2024 (17-21 juli)

17 juli, proloog: Hulst – Hulst

18 juli, etappe 1: Breskens – Knokke-Heist

19 juli, etappe 2: Zulte – Zulte

20 juli, etappe 3a: Zwevegem – Zwevegem

20 juli, etappe 3b: Zwevegem – Zwevegem (ITT)

21 juli, etappe 4: Deinze – Deinze