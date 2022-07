Hugo Houle trots na derde plaats: “Zeker als je kijkt naar de namen in vlucht”

Hugo Houle heeft in de dertiende etappe van de Tour de France beslag gelegd op plaats drie. De Canadees van Israel-Premier Tech moest zich in de sprint gewonnen geven tegen Mads Pedersen en Fred Wright. “Het is mijn beste prestatie in de Tour, ik ben trots op dit resultaat.”

“Ik ben echt blij dat ik in de finale bij Mads Pedersen kon blijven en uiteindelijk als derde kon finishen. Met deze namen in de ontsnapping, mag ik trots zijn op dit resultaat”, vertelde de 31-jarige renner op de sociale media van zijn ploeg. “Het is beste prestatie in de Tour.”

Houle is overigens bezig aan een sterk en constant seizoen. In de Ronde van Zwitserland eindigde hij in zeven van de acht etappes in de top-30, maar ook in het voorjaar toonde hij nu en dan. De Canadees is bezig aan zijn vierde Ronde van Frankrijk. In 2020 eindigde hij nog als zevende in een overgangsrit naar Sarran, toen Marc Hirschi won.

That’s back to back 🥉 for IPT! A great ride from @HugoHoule today to finish on the podium. We’re sure that’s only going to make Hugo want more 👊 🇫🇷 #TDF2022 pic.twitter.com/Jr376ZHQb5 — Israel – Premier Tech / Israel Cycling Academy (@IsraelPremTech) July 15, 2022