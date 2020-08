Hugo Houle (Astana) positief op corona donderdag 20 augustus 2020 om 08:47

Astana-renner Hugo Houle heeft vorige week positief getest op het coronavirus. De Canadees heeft geen symptomen van het Covid-19-virus. Door zijn positieve test moest Houle in quarantaine en zo miste hij de afgelopen dagen de Ronde van Lombardije en de Giro dell’Emilia.

Houle liet aan de Canadese website LaPresse weten in goede vorm te zijn en geen last te hebben van klachten. Het is voor de 29-jarige coureur wachten op een volgende coronatest die negatief uitpakt. De positieve test kwam de donderdag voor Lombardije naar voren, nadat hij op woensdag een reguliere test deed die verplicht is voor elke UCI-wedstrijd op profniveau.

Mocht de eerstvolgende coronatest van Houle negatief zijn, dan kan hij zich voorbereiden op een deelname aan de Bretagne Classic Ouest-France en de Tour Poitou-Charentes van komende week in Frankrijk. Later dit jaar hoopt hij Tirreno-Adriatico en de Giro d’Italia te rijden.

Voor zijn positieve test van vorige week reed Houle nog wel Strade Bianche en de Ronde van Polen uit. Bij de reguliere coronatests rondom die wedstrijden testte hij dus nog negatief.