woensdag 30 augustus 2023 om 14:52

Hugo Hofstetter keert na twee jaar terug bij Israel-Premier Tech

Hugo Hofstetter verlaat na twee seizoenen Arkéa-Samsic om terug te keren bij de ploeg die hij toen juist verliet: Israel-Premier Tech. De Franse sprinter, die gezien wordt als een veelzijdige renner, tekent voor twee seizoenen. “Ik ben blij dat Sylvan Adams mij terug wilde hebben”, legt Hofstetter uit.

De 29-jarige Hofstetter doet zo een stapje terug van een WorldTeam naar een ProTeam. Hij is niet de eerste sprinter die Israel-Premier Tech versterkt, want eerder trok de ploeg ook al Pascal Ackermann, Ethan Vernon en jongelingen Riley Pickrell en Oded Kogut aan.

“Niet alleen is Hugo een snelle sprinter, hij is ook een serieuze versterking voor onze klassiekerkern”, vertelt manager Rik Verbrugghe van Israel-Premier Tech. “Hij kan daardoor punten scoren in eendagskoersen en tijdens sprintetappes. Daarnaast brengt hij ervaring mee voor onze jonge renners die overkomen uit onze opleidingsploeg. Hij past ook perfect in de lead-outtrein van onze nieuwe kopmannen.”

In 2020 en 2021 kwam Hofstetter ook al uit voor het toenmalige Israel Start-Up Nation. In dat eerste jaar wist hij Le Samyn te winnen. Het was toen pas zijn tweede profzege ooit. Vorig jaar voegde hij daar in dienst van Arkéa-Samsic nog Tro-Bro Léon aan toe.