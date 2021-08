Hugh Carthy zegeviert op Lagunas de Neila, Mikel Landa wint Vuelta a Burgos

Hugh Carthy heeft de slotetappe van de Vuelta a Burgos met aankomst op Lagunas de Neila gewonnen. De Britse klimmer van EF Education-Nippo was na een beklijvende strijd op de zware slotklim de sterkste van een favorietengroep. Hij bleef Einer Rubio en Simon Yates voor. De eindwinst ging naar Mikel Landa, die zesde werd en zo de ingestorte Romain Bardet uit de leiderstrui reed.

Zes vluchters wisten te ontsnappen uit het peloton. Een eerste groep met onder meer Johan Jacobs en Lilian Calmejane redde het niet, maar Gonzalo Serrano (Movistar), Marcus Burghardt (BORA-hansgrohe), Lawson Craddock (EF Education-Nippo), Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation), Álvaro Cuadros (Caja Rural-Seguros RGA) en Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi) wel. Zij kregen meer dan vijf minuten voorsprong.

Team DSM, Bahrain Victorious en BikeExchange leidden de jacht in het peloton. Op de slotklim naar Lagunas de Neila (12 km aan 6,2%) liep het verschil snel terug. Acht kilometers onder de top van Lagunas de Neila was het verschil met de zes koplopers nog maar anderhalve minuut. Het zwaarste deel moest toen echter nog komen. De laatste vijf kilometer gingen namelijk aan bijna 10% en de laatste kilometer aan 11,3%.

Spannende finale op Lagunas de Neila

Het was Bahrain Victorious dat een indrukwekkende trein op de rails zette en daarmee de favorietengroep aanvoerde. Het was de inleiding van een versnelling van Mark Padun, die de laatste vluchters opraapte. Het werk van de Oekraïner en zijn ploeg ging ten koste van klassementsleider Romain Bardet, die ruim twee kilometer onder de top moest lossen uit de elitegroep. Padun had een gaatje van ruim tien seconden op een kleine favorietengroep, die werd aangevoerd door INEOS Grenadiers.

Jay Vine wist vlak voor de boog van de laatste kilometer de sprong te maken naar Padun en dat deed hij met Santiago Buitrago, een andere troef van Bahrain Victorious. Hugh Carthy, Einer Rubio en Egan Bernal wisten het gat echter te dichten in de steile slotkilometer. Bernal plaatste daar een versnelling, waarmee hij de rest flink wat pijn deed. Rubio en Carthy – die net als de INEOS-renner geen hoofdrol meer speelden in het klassement – volgden en reden vervolgens weg van Bernal. Met een lange inspanning was het daarna Carthy die de ritzege opeiste.

Mikel Landa grijpt eindzege

Achter hem eindigden Einer Rubio en Simon Yates op de plaatsen twee en drie, voor Egan Bernal en Jay Vine. Mikel Landa, die als tweede van het klassement aan de slotrit begon, werd zesde en neemt zo de leiderstrui over van Bardet. De Fransman verloor veel tijd en zakte weg naar de zesde plaats in het klassement. Fabio Aru werd nog tweede op 36 seconden, Padun eindigde als derde op 43 seconden.